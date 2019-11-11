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İstanbul anadolu adalet sarayı'nın bahçesine 500 fidan dikildi

İSTANBUL Anadolu Adalet Sarayı'ının bahçesine Geleceğe nefes kampanyası kapsamında 500 fidan dikildi.

11.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:15
İSTANBUL Anadolu Adalet Sarayı'ının bahçesine Geleceğe nefes kampanyası kapsamında 500 fidan dikildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda başlatılan Geleceğe nefes kampanyasında adliyenin anaokulunun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Ömer Kurtuluş Aksoy, İsmail Değirmenci, İhsan Kamil Akçadırcı, Ramazan Öksüz, adliye personeli, anaokulundaki çocuklar ve denetimli serbestlik kapsamındaki mahkumlar katıldı.
Kampanyaya ilişkin açıklama yapan Başsavcıvekili Ömer Kurtuluş Aksoy, Buraya toplanmamızın amacı 11 Kasım saat 11.11'de bütün çapında 11 milyon fidan dikimi etkinliğidir. Bu etkinliğin amacı; Türkiye'de gelecek nesillere çevre bilincinin geliştirilmesi ve yeşil bir Türkiye ortamının sağlanmasıdır. Sloganı da; 'bugün fidan yarın nefestir'. Bu kampanya inşallah başarılı olur. Gelecek nesiller yeşil bir Türkiye ortamında yaşarlar dedi.
Etkinlik kapsamında adliyenin bahçesine 500 fidan dikildi.
İstanbul anadolu adalet sarayı'nın bahçesine 500 fidan dikildi

Anadolu Adalet Sarayı, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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