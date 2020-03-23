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İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ'NDE GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜLMEYE BAŞLANDI

Haber-Kamera Yüksel KOÇ İstanbul DHAGeçtiğimiz hafta bir çalışanına koronavirüs teşhisi konulan ve 4 mahkemesi kapatılarak çalışanları idari izin verilen İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na giriş yapanların ateşi ölçülmeye başlandı.

23.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:41
Haber-Kamera Yüksel KOÇ İstanbul DHA
Geçtiğimiz hafta bir çalışanına koronavirüs teşhisi konulan ve 4 mahkemesi kapatılarak çalışanları idari izin verilen İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na giriş yapanların ateşi ölçülmeye başlandı.
Dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen ve geçtiğimiz hafta 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli bir çalışanına koronavirüs teşhisi konulan İstanbul Anadolu Adalet Sayarı'na giriş yapanların ateşi ölçülmeye başlandı. Adliyede görevli güvenlik görevlileri, adliyeye giriş yapan herkesin ateşini ölçerek içeriye alıyor. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda geçtiğimiz hafta 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli katip U.E.'ye koronavirüs teşhisi konulmuş, U.E.'nin hastalığı hemşire olan eşinden kaptığı belirtilmişti. Bunun üzerine 6. Ağır Ceza Mahkemesi ile aynı koridorda bulunan 5., 7., 8. ve 9. ağır ceza mahkemelerinde görevli hakim, savcı ve kalem personeli idari izin verilmişti.
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İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ’NDE GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜLMEYE BAŞLANDI

Kaynak: DHA

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İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ'NDE GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜLMEYE BAŞLANDI
Etiketler : Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul, Güncel

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