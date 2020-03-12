İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ'NDE KORONAVİRÜSÜ TEDBİRİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koronavirüs tehdidi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bina genelinde dezenfekte işlemlerini artırdı.
12.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:46
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koronavirüs tehdidi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bina genelinde dezenfekte işlemlerini artırdı. Başsavcılığın talebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) gelen görevliler, koranavirüse karşı duruşma salonları da dahil olmak üzere adliye içini dezenfekte etti.
Türkiye'de ilk vakası tespit edilen koronavirüse yönelik alınan önlemler kapsamında Kartal 'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda da dezenfekte çalışmaları başladı. Günde yaklaşık 30 bin kişinin giriş-çıkış yaptığı belirtilen adliyenin tüm blokları ilaçlı suyla dezenfekte edildi. Temizlik görevlileri özel ekipmanlar giyerek duruşma salonları, adliye koridorları, hakim ve savcı odaları da dahil olmak üzere adliyeyi olası virüslere karşı tedbir alarak temizledi. Ayrıca adliyelere vatandaşın ve personelin kullanması için el dezenfektanları yerleştirildi.
UYGULAMA PERİYODLARINI SIKIŞTIRDIK
Konuyla ilgili konuşan Başsavcı Vekili Uğur Seçgin 'Bizim adliyemiz günlük yaklaşık 30 bin civarında vatandaşımızın, avukat meslektaşımızın geldiği bir binadadır. Bu binadaki insan yoğunluğuna bağlı olarak biz tedbir amaçlı bina girişlerinde asansör hollerinde el dezenfektanı yerleştirdik. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde hizmet alması için çalışmalar yaptık. Aynı zamanda binanın genel dezenfektasyonu ile ilgili çalışma yapacak arkadaşlarımız var. Bu da haftalık periyodlarla sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu konuda genel temizlik standartlarımızın yanı sıra temizlikle ilgili uygulama periyodunu sıklaştırdık dedi.
ALINAN TEDBİR BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ
Vatandaşlar ve personeller adliyeye yerleştirilen el dezenfektanlarını kullanmak için sıraya girdi. Dezenfektanı kullanan avukat Gökmen Dumlu ise, 'Tedirginliğimiz vardı. Kolonya arayışına girdik, bulduk. Onun dışında fazla bir şey yapamadık. Bu alınan tedbirler bizi sevindirdi. Çünkü binlerce meslektaşımız adliyeye giriyor. Adliyemiz için, vatandaş için, savcı ve hakimler için çok iyi bir ortam oluşturuldu diye konuştu.
Türkiye'de ilk vakası tespit edilen koronavirüse yönelik alınan önlemler kapsamında Kartal 'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda da dezenfekte çalışmaları başladı. Günde yaklaşık 30 bin kişinin giriş-çıkış yaptığı belirtilen adliyenin tüm blokları ilaçlı suyla dezenfekte edildi. Temizlik görevlileri özel ekipmanlar giyerek duruşma salonları, adliye koridorları, hakim ve savcı odaları da dahil olmak üzere adliyeyi olası virüslere karşı tedbir alarak temizledi. Ayrıca adliyelere vatandaşın ve personelin kullanması için el dezenfektanları yerleştirildi.
UYGULAMA PERİYODLARINI SIKIŞTIRDIK
Konuyla ilgili konuşan Başsavcı Vekili Uğur Seçgin 'Bizim adliyemiz günlük yaklaşık 30 bin civarında vatandaşımızın, avukat meslektaşımızın geldiği bir binadadır. Bu binadaki insan yoğunluğuna bağlı olarak biz tedbir amaçlı bina girişlerinde asansör hollerinde el dezenfektanı yerleştirdik. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde hizmet alması için çalışmalar yaptık. Aynı zamanda binanın genel dezenfektasyonu ile ilgili çalışma yapacak arkadaşlarımız var. Bu da haftalık periyodlarla sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu konuda genel temizlik standartlarımızın yanı sıra temizlikle ilgili uygulama periyodunu sıklaştırdık dedi.
ALINAN TEDBİR BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ
Vatandaşlar ve personeller adliyeye yerleştirilen el dezenfektanlarını kullanmak için sıraya girdi. Dezenfektanı kullanan avukat Gökmen Dumlu ise, 'Tedirginliğimiz vardı. Kolonya arayışına girdik, bulduk. Onun dışında fazla bir şey yapamadık. Bu alınan tedbirler bizi sevindirdi. Çünkü binlerce meslektaşımız adliyeye giriyor. Adliyemiz için, vatandaş için, savcı ve hakimler için çok iyi bir ortam oluşturuldu diye konuştu.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ'NDE KORONAVİRÜSÜ TEDBİRİ
Etiketler : Anadolu Adalet Sarayı, Başsavcı, Kartal, Güncel
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