İstanbul Anadolu Adliyesi'ne girişte ateş ölçülmeye başlandı

GEÇEN hafta bir mahkemedeki çalışana koronavirüs teşhisi konulan ve 4 mahkemesi kapatılarak çalışanlarına idari izin verilen İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na giriş yapanların ateşi ölçülmeye başlandı.

Dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen ve geçtiğimiz hafta 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli bir çalışanına koronavirüs teşhisi konulan İstanbul Anadolu Adalet Sayarı'na giriş yapanların ateşi ölçülmeye başlandı. Adliyede görevli güvenlik görevlileri, adliyeye giriş yapan herkesin ateşini ölçerek içeriye alıyor. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda geçtiğimiz hafta 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli katip U.E.'ye koronavirüs teşhisi konulmuş, U.E.'nin hastalığı hemşire olan eşinden kaptığı belirtilmişti. Bunun üzerine 6. Ağır Ceza Mahkemesi ile aynı koridorda bulunan 5., 7., 8. ve 9. ağır ceza mahkemelerinde görevli hakim, savcı ve kalem personeli idari izin verilmişti.

- İstanbul

Kaynak: DHA