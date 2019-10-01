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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ'nün bazı askeri...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ'nün bazı askeri öğrencilere "askeri öğrenci olamaz" şekline gerçeğe aykırı çürük raporu verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

01.10.2019 09:59İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ'nün bazı askeri...
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ'nün bazı askeri öğrencilere "askeri öğrenci olamaz" şekline gerçeğe aykırı çürük raporu verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 şüpheli tabip asker hakkında gözaltı kararı verildi. "Vefa" ismi verilen operasyonda şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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