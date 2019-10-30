İstanbul Anadolu Yakası Kurye Hizmeti

Kurumsal hizmet politikası ve makul ücretleri ile İstanbul'da 2 ila 4 saat içerisinde teslimat gerçekleştirmek isteyen herkes için kısa sürede teslimat hizmeti sunulmaktadır. Standart kurye hizmeti kapsamında 210 dakika, acil kargo hizmetleri için en geç 120 dakika içinde hızlı gönderim avantajından yaralanabilirsiniz. Moto kurye hizmetini mobil uygulama üzerinden takip edebilirsiniz.

İstanbul'un tüm semtlerinde hizmet veren kuryelerimiz tarafından güvenilir kurye hizmeti sağlanmaktadır. 444 50 44 kurumsal iletişim adresimizi arayarak günün her saatinde İstanbul içi hızlı teslimat hizmeti talebinde bulunabilirsiniz. İster telefon üzerinden ister mobil uygulama ile veya web sitemize üzerinden anında hizmet talebi oluşturarak ekiplerimizin adresinizden ürünleri,gönderileri almasını sağlayabilirsiniz.

Hizmet talebinin ardından e – posta, SMS veya app ile bildirim seçeneklerini kullanarak tüm motorlu kurye sürecinden anbean haberdar olabilirsiniz. Kurye gönderimlerinde dikkat etmeniz gereken tüm unsurlar önceden sizlere aktarılmaktadır. Bu sayede günün hangi saati olursa olsun, hizmet adresi fark etmeksizin profesyonel kurye hizmeti sağlanır.

Kadıköy En Hızlı Kurye Servisi

İstanbul Anadolu yakasının güzide semtlerinden biri olan Kadıköy gün içinde en çok kurye faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgeler arasında ilk sırada yer almaktadır. Güvenilir kurye hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler için Kadıköy başta olmak üzere İstanbul'un tüm noktalarında profesyonel kurye hizmetlerimiz uygun fiyatlarla sağlanmaktadır.Kadıköy kuryehizmetlerini alarak gün içinde Kadıköy'ün tüm noktalarına ve İstanbul içi en uç noktalara kadar sorunsuz kurye hizmeti talep edebilirsiniz.

Kurye hizmetlerinde zaman en önemli unsurlardan biridir. Özellikle İstanbul gibi kalabalık ve araç trafiğinin oldukça yoğun olduğu kentlerde hızlı, güvenilir ve kendi motorlu kurye personelleri ile hizmet veren bir firma ile çalışmak size birçok açıdan avantaj sağlayacaktır. Kozyatağı kurye servisi başta olmak üzere İstanbul'un tüm semtleri için:

Normal kurye servisi,

Ekspres kurye servisi,

VIP kurye servisi,

Araçlı kurye servisi,

gibi birçok farklı seçenek sunulmaktadır. Dilediğiniz yerden teslimatın yapılmasını istediğiniz saate göre seçeneklerden biri ile kurye hizmetini talep ederek paketlerinizin kısa süre içinde ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Eş zamanlı olarak tarafınıza motorlu kurye nin durumu hakkında anlık bilgi gönderen firmamızın tüm hizmetleri müşteri beklentileri doğrultusunda fiyatlandırılmaktadır. Bu sayede en küçük paketler için bile yüksek ücretler ödemeniz engellenmektedir.

İstanbul Beykoz Güvenilir Kurye Firmaları

İstanbul'da hizmet veren çok sayıda kurye firması arasında seçim yapmak oldukça zordur. Özellikle son yıllarda müşteriler ve firmalar arasında yaşanan gerilimler firmalara olan güveni sarsmıştır. 1997 yılında bugüne İstanbul içinde hizmet veren firmamızdan hizmet talep ederek bu tip sorunların önüne geçebilirsiniz. Beykoz kurye servisi uygun fiyatlarla İstanbul'un tüm noktalarına paketlerinizin güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaktadır.

Teslimat adresinizi firma yetkilileri ile paylaşarak motorlu kuryehizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Dakikalar içinde adresinizden alınan paketler yeni teslimat adreslerine ulaştırılarak tüm gönderim süresi boyunca tarafınıza bilgilendirme yapılmaktadır.

Kuryelerimize gönderileri teslim etmeden önce aşağıdaki unsurlara dikkat etmeniz, teslimat sürecini kolaylaştıracaktır. Bu unsurlar arasında en önemlileri:

Talep öncesi paketlerin hazır bulundurulması,

Güvenli biçimde paketleme yapılması ve iletişim bilgilerinin yazılmış olması,

Adreslerin eksiksiz olarak açık bir şekilde belirtilmesi vb.

Yer almaktadır. Bu tip unsurlara dikkat ederek kapınıza kadar gelen kuryelere paketlerinizi güvenle teslim edebilirsiniz.

http://temkurye.com/ adresi üzerinden tüm kurye hizmetleri ve fiyatlar hakkında detaylı bilgi alarak, hızlı teslimat avantajlarından yararlanabilirsiniz. Firmamızın kurumsal mobil uygulamasını indirerek kurye çağırma ve takip işlemlerinizi kısa süre içinde gerçekleştirebilirsiniz.