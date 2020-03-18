İSTANBUL-ANADOLU YAKASI'NDA DOLU YAĞIŞI
ANADOLU Yakası'nda kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.
18.03.2020 18:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:42
ANADOLU Yakası'nda kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.
İstanbul, Anadolu Yakası'nda dolu yağdı. Kısa süreli görülen yağış yer yer etkili oldu. Yağış özellikle, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal'da görüldü. Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar, pencerelere çıktı. Bazıları ise cep telefonlarının kameraları ile yağışı kaydetti.
İstanbul, Anadolu Yakası'nda dolu yağdı. Kısa süreli görülen yağış yer yer etkili oldu. Yağış özellikle, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal'da görüldü. Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar, pencerelere çıktı. Bazıları ise cep telefonlarının kameraları ile yağışı kaydetti.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İSTANBUL-ANADOLU YAKASI'NDA DOLU YAĞIŞI
Etiketler : İstanbul Anadolu Yakası, Dolu Yağışı, Güncel