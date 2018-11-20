İstanbul Anadolu Yakası'nda İş ve Kongre Turizmi Nasıl Gelişiyor?

Elite World Asia Hotel Genel Müdürü Ahmet Korkut
, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu. İstanbul Anadolu Yakası
'nda iş ve kongre turizminin gelişiminden bahseden Korkut, "İstanbul Anadolu Yakası'nda özellikle ulaşım alanında son beş yılda önemli yatırımlar yapıldı. Bu yatırımların sonucunda da Anadolu Yakası'nda daha fazla uluslararası ve ulusal şirketler genel merkezlerini yerleştirdi. Birçok üniversiteler ve hastaneler de yine yatırımlarını Anadolu Yakası'na yaptılar. Dolayısıyla Anadolu Yakası, turizm faaliyetlerinin, iş toplantılarının ve kongrelerin uğrak noktası haline geldi" dedi.