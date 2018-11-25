İstanbul- Anadolu Yakasının En Büyük Kitap Fuarı Açıldı.

İstanbul Çekmeköy
'de 150 yayınevinin katıldığı Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Fuarda 75 yazar imza günleri yaparak okuyucularla buluşacak. 'Önce Oku' sloganı ile açılan kitap fuarının açılışına Gazeteci - Yazar Nedim Şener
de katıldı. Kitap fuarında gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gözlenirken 70 yaşında bir vatandaşın gençlerin mutlaka kitap sevgisinin aşılanması için biz büyüklere de büyük görevler düşmekte olduğunu belirtti.
Gazeteci-Yazar Nedim Şener, 'Benim için hayatımda bir ilk, Çekmeköy için de bir ilk. İlk kez kapsamlı büyük bir kitap fuarı düzenliyor. Ben, imza günü için buraya gelmiştim ama açılışı benim ile yapmayı teklif ettiler dedi. Kitap Fuarı, 2 Aralık
Pazar gününe kadar sürecek.
Çekmeköy,İstanbul
25 Kasım 2018 Pazar 13:33