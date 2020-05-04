Haber, Son Dakika, Haberler

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 30 Mart'tan bu yana uygulanan İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

04.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 04.05.2020 23:58

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılmıştı. Söz konusu genelge ile 30 Mart 2020 tarihinden itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre kısıtlamaya gidilmişti.

İçişleri Bakanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarına getirilen sınırlamanın kaldırılmasına ilişkin valiliklere yeni genelge gönderildi.

KARAR KABİNE TOPLANTISINDA ALINDI

Genelgede, "Ticari taksilere ilişkin kısıtlama bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş ve ticari taksilerin plakalarının son hanelerine göre gün aşırı olarak trafiğe çıkmalarına ilişkin kısıtlamanın 4 Mayıs 2020 saat 24.00 itibariyle sona ermesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda, Valiliklerce Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca daha önceki gönderilen genelgedeki belirtilen uygulamanın sona erdirilmesi yönünde karar alınarak, uygulamanın bu doğrultuda yapılması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Etiketler: İstanbul, Ankara, İzmir, Ekonomi, Güncel, Haber

Ekonomi Manşet

Haberler

Tokat’taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere’den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı Ekonomi
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
İçişleri Bakanlığı’ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs’ta kalkıyor Ekonomi
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Ekonomi
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu Ekonomi
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı Ekonomi
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Son Dakika: BDDK, TL’ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Ekonomi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK’nın TL’ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Ekonomi
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Ekonomi
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Haberler››Ekonomi››İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

23:10: New York borsası yükselişle kapandı - Ekonomi 23:04: Süper Piyango çekildi - Ekonomi 22:46: Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor - Magazin 22:37: Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu - Ekonomi 22:32: ABD'de tüketici kredileri martta azaldı - Ekonomi 22:04: İkinci el oto pazarında koronavirüs sessizliği - Ekonomi 21:19: İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor - Ekonomi 08:31: Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran - Haber