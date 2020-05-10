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İSTANBUL Annelere drone ile havadan çiçek yağdı

Annelere drone ile havadan çiçek yağdıİSTANBUL, (DHA) - Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, evden çıkamayan anneler için bir sürpriz etkinlik hazırladı.

10.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:04
Annelere drone ile havadan çiçek yağdı
İSTANBUL, (DHA) - Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, evden çıkamayan anneler için bir sürpriz etkinlik hazırladı. Anneler Günü'nde drone (insansız hava aracı) ile karanfil vererek, anlamlı günde Kağıthaneli anneleri unutmadı. Koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi adına bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Anneler Günü'nde evde kalan anneleri, motive etmek için Kağıthane Belediyesi de farklı bir etkinlik organize etti. Drone ile annelere karanfil dağıttı.
ANNELER ÇOK ŞAŞIRDI
Kağıthane Belediyesi, mahalleleri boyunca dolaşarak, insansız hava aracı (drone) bağladıkları sepetle, balkonlardan, camlardan karanfil dağıtımı gerçekleştirdi. Bu sürpriz karşısında mutlu olan annelerin ifadeleri oldukça dikkat çekiciydi. HEM ÇALDILAR, HEM GEZDİLER
Anneler Günü'ne özel Kağıthaneli anneler için hazırlanan etkinlik boyunca, drone ile karanfil dağıtımına müzik ekibi de eşlik ederek, renkli dakikalar yarattı. Klarnet, davul ve saksafon grubundan oluşan müzik topluluğu balkonlarda, camlarda onları seyreden annelere ve tüm mahalle sakinlerine unutamayacakları anlar yaşattı. Anneler, müzikler eşliğinde hem ritim tutup hem de günlerini kutladılar. Dağıtılan çiçekler üzerinde Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in mesajı da yer aldı. Mesajda Başkan Öztekin'in, ?Değerli annemiz; hayatımızın en güzel yanı sizsiniz... Fedakarlığınıza karşı hayat boyu minnettar kalacağız. Anneler gününüzü kutluyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum? ifadeleri yer aldı.
Anneler Günü hediyeleri nelerdir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nedir?
Anneler günü mesajları! Anneler günü sözleri neler? En güzel anneler günü sözleri! Anneler günü ile ilgili en çok beğenilen mesajlar!
İSTANBUL Annelere drone ile havadan çiçek yağdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mevlüt Öztekin, Kağıthane, DHA, Güncel, Haber

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