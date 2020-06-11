İSTANBUL-Araç sahiplerine iş fırsatı; kargocu olacaklar

Araç sahiplerine iş fırsatı; kargocu olacaklarİSTANBUL, (DHA)- Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek projeyle 81 ilde binlerce kişiye istihdam ve ek gelir sağlanması hedefleniyor.

11.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:40
İSTANBUL- Araç sahiplerine iş fırsatı; kargocu olacaklar
İSTANBUL, (DHA)- Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek projeyle 81 ilde binlerce kişiye istihdam ve ek gelir sağlanması hedefleniyor. Yurtiçi Kargo tarafından geliştirilen projede, araç sahibi olan herkes kendi aracıyla kargo dağıtımı yapacak. Yeni uygulanmaya başlanacak bir diğer projeyle de mahalle esnaflarına ek gelir kazanma şansı verilecek. Araçları ile parça başı dağıtım yapacak kişilere asgari ücretin 3 katına yakın bir gelir imkanı sunacaklarını belirten Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, "Bin 500 ila 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız" dedi.
Salgın döneminde artan kargo ihtiyacının önümüzdeki dönemde de azalmadan devam edeceği öngörülüyor. Artan talebi insanlara kendi işini kurma fırsatı vererek karşılamayı hedefleyen Yurtiçi Kargo, iki yeni projeye imza attı. Birinci proje ile herkese kendi işinin patronu olma imkanı veren şirket, diğer projesiyle mahalle esnaflarına ciddi bir ek gelir sağlayacak.
'E-TİCARETE OLAN TALEBİN ARTTIĞINI GÖRDÜK'
Kargo sektörünün salgın döneminde önemli oranda büyüme yakaladığını ifade eden Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, eylül ayı itibariyle hizmete sunacakları iki projeyle sektörün dinamiklerini değiştireceklerini belirtti. Fatih Önyol, "Kargoya olan ihtiyaç tüm dünyada arttı. Avrupa, Çin ve Amerika'ya baktığımızda kargo sektörü pandemi sürecinden ciddi anlamda etkilendi. Devletimizin önlemleriyle Türkiye'de bu süreç daha rahat atlatıldı. Kargo hizmetinde bir aksama olmadı. Türkiye'de bu sürecin konut alanlarına yoğunlaşması nedeniyle bireysel hatalara bağlı sıkıntıların yaşandı anlar oldu. Türkiye'yi dünya ile karşılaştırdığınızda kargo sektörü sıkıntısız şekilde hizmetine devam edebildi. Süreç genel olarak böyle olmakla birlikte e-ticarete olan talebin arttığını gördük. Bu sürecin daha da artarak gideceğini öngörüyoruz. İnsanlar artık bu alışkanlıkları edindiler" dedi.
ARACI OLAN KİŞİLER DAĞITTIĞI KARGODAN ÜCRET ALACAK
Bine yakın şubeye ek olarak 100'e yakın şube ve dağıtım deposu açtıklarını ifade eden Fatih Önyol, "Bu şubeleri tamamen konut alanlarına açıyoruz. Klasik sistemimizde olduğu gibi adrese teslime devam edeceğiz. Bu yoğunluğu fazla olan alanları çözmek adına yapılan bir uygulama. Bunun yanı sıra parça başı dağıtım dediğimiz aracı olan herkesin başvurabileceği insanlara iş imkanı verdiğimiz parça başı dağıtımı başlatacağız. Bunları müşterilerimize puanlatacağımız bir sistem kuruyoruz. Biz 2015'ten beri bu sistemi kendi tedarikçilerimizle test ediyorduk. Bu kadar genele açmamıştık. Bunu 81 ilde uygulayacağız. Yaz aylarında internet sitemiz üzerinden açacağız, eylül gibi başlayacak. Aracı olan herkes sisteme başvurabilecek. Dağıttığı kargo üzerinden de bir ücret alacak. Dolayısıyla ciddi bir istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Yaz aylarında bin 500 ila 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Kendi alanlarını iyi bilen insanları tercih edeceğiz. Araçlarını alacaklar ve onlarla bir anlaşma imzalayacağız. Onları bir oryantasyona alacağız. Dolayısıyla eylül ayı itibariyle hizmete başlayacaklar" diye konuştu.
EYLÜLDE HİZMETE BAŞLAYACAKLAR?
Kişilerde aranan şartlara da değinen Fatih Önyol, "İlk sağlık şartı, onun yanında güvenlik şartı aranacak, yaş şartı olacak ama bazı yerlerde öğrencilere de fırsat vereceğiz. Başvurular bir ay sonra başlayacak. İnternet sitemiz üzerinden başvuru yapılabilecek. Eylül ayı itibariyle hizmetimiz başlayacak. Kadınların başvurmasını bekliyoruz. Onlara da güzel bir istihdam sağlıyor olacağız. Avrupa'da ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde kadınlar kargo taşımacılığı yapıyor. Biz kadınların da çok olmasını istiyoruz. Onlardan da ciddi başvuru bekliyoruz? ifadelerini kullandı.
MAHALLE ESNAFINA EK GELİR KAPISI
İkinci projede ise mahalle esnafına ek gelir sağlamayı hedeflediklerine dikkat çeken Önyol, "Esnaflar bizim teslimat noktalarımız olacak. Siz internetten alışveriş yaparken kargonuzu evinize istiyorsanız biz getireceğiz, şubemizden alabilirsiniz, ancak evinize istemiyorsunuz şubemizde size uzak ve belli bir saatte kapanıyor ise size en yakın mahalle esnafını tercih ettireceğiz. Esnafla bir anlaşma yapacağız. Dolayısıyla size en yakın esnaftan kargonuzu alabileceksiniz. Bu proje de 81 ilde uygulanacak. 24 saat çalışan esnafları da tercih edeceğiz. Bu hem mahalle esnafına ciddi ek gelir sunacak. Hem de halkın memnuniyeti sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.
Fatih Önyol, araçlarıyla parça başı dağıtım yapacak kişilere asgari ücretin 2-3 katına yakın bir gelir imkanı sunduklarını ve esnafa ise tamamen bulunduğu bölgenin genel yapısıyla orantılı bir gelir sağlayacaklarını anlattı. İSTANBUL-Araç sahiplerine iş fırsatı; kargocu olacaklar

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Araç, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu’na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Buldukları açığı Instagram’a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
AK Parti’deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Haberler››Güncel››İSTANBUL-Araç sahiplerine iş fırsatı; kargocu olacaklar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:21: Son dakika haberleri | Alacaklı olduğu kişinin kapısına tabancayla gitti, gözaltına alındı - Haber 18:21: Son dakika haber | Eski Gabon Başbakanı Ngondet hayatını kaybetti - Haber 18:19: Son dakika haberleri! ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "kamuflajlı poz" konusunda geri adım - Haber 18:19: Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı - Haber 18:19: Bakan Kurum: "Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı" - Haber 17:26: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi - Haber 17:24: Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? - Haberler 17:13: Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı - Haber 16:47: Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu - Haberler 15:44: Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti - Magazin