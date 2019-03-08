İstanbul- Aracı Bilerek Denize Sürmüş; Akıl Hastanesine Sevkedildi

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Eminönü'nde arabalı vapur iskelesindeki olay intihar girişimi çıktı3 yaşındaki kızının da bulunduğu aracı denize süren Zeki H.'ye 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan işlem yapıldı, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.Ölümden dönen küçük kız ise annesine teslim edildiHaber-Kamera: Çağatay KENARLI - Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHAEminönü'nde arabalı vapur iskelesinde sürücünün aracı bilerek denize doğru sürdüğü ortaya çıktı.Eminönü arabalı vapur iskelesinde dün saat 19.15 sıralarında hızla ilerleyen bir araç denize uçmuştu. Denize uçan araçta bulunan 26 yaşındaki Zeki H. ve 3 yaşındaki kızı Güney çevredekiler tarafından kurtarıldı.İNTİHAR ETMEK İÇİN ARACINI DENİZE SÜRDÜBaba ve kızı geceyi hastanede geçirdi. Taburcu edilen 26 yaşında Zeki H. gözaltına alınarak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Zeki H.'nin verdiği ifadede, eşiyle bir süredir ayrı yaşadığı için psikolojik sorunları olduğunu ve aracı intihar etmek için denize sürdüğünü söylediği öğrenildi"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"Emniyetteki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hakkında işlem başlatılan Zeki H. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ İÇİN HASTANEYE YATIRILDIZeki H. sevk edildiği adliyede savcılık tarafından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. 3 yaşındaki Güney ise, annesine teslim edildi.Görüntü Dökümü:----------Olayla ilgili görüntüler