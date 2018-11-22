İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yeni Programı "İstanbul ve Müzik"

Arşiv çalışmaları, konserler, yayınlar, eğitsel çalışmalar ve sözlü etkinliklerle, İstanbul'un çok yönlü müzik kültürünü araştırarak bu alana yeni ışıklar tutmayı hedefleyen İMAP'ın ilk etkinlikleri, dünya ölçeğindeki müzik tarihçilerini ve müzisyenleri bir araya getiren "İstanbul ve Müzik" başlıklı panel ve hemen ardından gerçekleştirilen konserdi.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, kuruluşunun 11. yılında, yeni bir araştırma programı başlattı. Mayıs 2013'ten bu yana, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca danışmanlığında ve Sinan Sipahi koordinatörlüğünde Pera Müzesi'nde 40 Türk Müziği Konseri düzenleyen Suna ve İnan Kıraç Vakfı, müzik alanınabilimsel çalışmalarla yeni ışıklar tutmak amacıyla İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde, "İstanbul ve Müzik" Araştırma Programı'nı (İMAP) başlattı. Koordinatörlüğünü müzisyen ve araştırmacı Derya Türkan'ın üstlendiği programın İstanbul'daki müzik üretimini mercek altına alan ilk etkinliği, 17 Kasım Cumartesi günü alanında uzman isimlerin katılımı ile gerçekleşti. "İstanbul ve Müzik" başlıklı panel, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü M. Özalp Birol, Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Baha Tanman ve İMAP koordinatörü Derya Türkan'ın açılış konuşmaları ile başladı. Etkinlik, Walter Feldman, Panagiotis C. Poulos, Emre Aracı ve Cem Behar'ın İstanbul'daki müzik üretimine odaklı sunumları ile devam etti. Panelin ardından gerçekleşen konserde ses sanatçıları Atakan Akdaş, Dilek Türkan, İlhan Yazıcı, Murat Irkılata, Panagiotis Neohoritis'e, udî Ara Dinkjian, kemanî Cihat Aşkın, piyanist Mehru Ensari, kanunî Serkan Mesut Halili, İstanbul kemençecileri Sokratis Sinopoulos, Derya Türkan ve perküsyoncu Zohar Fresco eşlik etti.

İstanbul'un çok yönlü müzik mirası çeşitli etkinliklerle mercek altına alınacak

İMAP'ın kuruluşuna ilişkin çalışmaların, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kurucularından İnan Kıraç'ın öncülüğünde, 2018 yılı başında başlatıldığını söyleyen Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü M. Özalp Birol,büyük müzik insanları Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca ile sinekemanî merhum Nuri Duyguer arşivlerinin Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün gerçekleştireceği müzik araştırmaları açısından eşsiz kaynaklar olduğunu vurgulayarak, Suna ve İnan Kıraç Vakfı'na bağışlanan bu değerli arvişlerin tasnif ve kayıt çalışmalarının sürdüğünü, bu alanda yapacakları nitelikli çalışmaların belli bir süre içinde yeni bağışları da getireceğini belirtti.

Birol, İMAP kapsamında yıl boyunca çeşitli sergiler, yayınlar, konserler ve sözlü etkinlikler düzenleneceğini söyledi, bu etkinlikler ile Bizans ve Osmanlı uygarlıklarına imparatorluk başkenti olarak birinci derecede katkıda bulunmuş İstanbul'un sahip olduğu, Anadolu, Balkanlar, Avrupa, Akdeniz, Ortadoğu gibi geniş bir coğrafyadan beslenen zengin müzik mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Beyoğlu Tepebaşı'ndaki İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Pazar günleri hariç her gün 10:00 - 19:00 saatleri arasında gezilebilir.