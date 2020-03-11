İSTANBUL Arda Turan suskunluğunu DHA'ya bozdu
İSTANBUL Arda Turan suskunluğunu DHA'ya bozdu (2)
11.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:57
İSTANBUL Arda Turan suskunluğunu DHA'ya bozdu (2)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İSTANBUL Arda Turan suskunluğunu DHA'ya bozdu
Etiketler : Arda Turan, DHA, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Güncel
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Güncel
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Güncel
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi