21.06.2019 12:10
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İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü: Etkinlik ileri tarihe ertelendi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü: Etkinlik ileri tarihe ertelendi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, yılın en uzun gündüzü olan 21 Haziran'da yapılması planlanan "Müzede En Uzun Gün" etkinliğinin ileri bir tarihe ertelendiğini, müzelerinin kapanış saatinin 19: 00 olduğunu açıkladı.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri , yılın en uzun gündüzü olan 21 Haziran'da yapılması planlanan "Müzede En Uzun Gün" etkinliğinin ileri bir tarihe ertelendiğini, müzelerinin kapanış saatinin 19: 00 olduğunu açıkladı.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü resmi Twitter hesabından bugün "21 Haziran 2019 'Müzede En Uzun Gün' etkinliği kapsamında bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri 23.00'a kadar açık olacaktır. Biletiniz veya müzekartınız ile giriş yapabilirsiniz. Tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Not: Müzeye son giriş saati 22: 00'dir" duyurusu yapmıştı.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı ikinci bir duyuru ile etkinliğin ertelendiğini açıkladı.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan ikinci açıklamada, "21 Haziran da gerçekleştirilmesi planlanan "Müzede En Uzun Gün" etkinliği ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müzemiz kapanış saati olan saat 19.00 da kapanacaktır. İlgi ve anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
21 haziran , er , istanbul arkeoloji müzeleri , istanbul , Kültür Sanat

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