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İstanbul-arnavutköy'de devrilen tır'ın altında kalan bisikletli öldü

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak, devrildi.

16.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 16.11.2019 18:19
ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak, devrildi. Kazada TIR'ın altında kalan bisikletli öldü.
Olay saat 17.00 sıralarında Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak, devrildi. Yolun kenarında bisikletiyle giden kimliği belirsiz bir kişi devrilen TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Kazadan sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bisikletlinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
İstanbul-arnavutköy'de devrilen tır'ın altında kalan bisikletli öldü

Hadımköy, Güncel

Kaynak: DHA


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