İstanbul- Arnavutköy'deki Lcd Televizyon Hırsızları Kamerada

Arnavutköy
'de bir iş yerinden bilgisayar ve LCD televizyon çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Merkez
Mahallesi'nde 26 Ocak
'ta bir iş yerinden bilgisayar ve LCD televizyon çalınması üzerine zerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis
ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik kamera görüntülerindeki 4 hırsızdan birinin M.A. olduğunu belirleyen ekipler, M.A.'yı Arnavutköy Bolluca
Mahallesi'nde 26 Şubat'ta gözaltına aldı. M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.
Merkez, 26 Ocak, Arnavutköy, Güncel
Kaynak: DHA