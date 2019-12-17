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İstanbul-arnavutköy'deki sahte parfüm operasyonu kamerada

Ali ABLAY/İSTANBUL, DHAArnavutköy'de sahte parfüm üretimi yapılan 10 adrese Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

17.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:50
Ali ABLAY/İSTANBUL, DHA
'de sahte parfüm üretimi yapılan 10 adrese Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 768 bin 857 dolu ve boş sahte parfüm şişesi ele geçirildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin Arnavutköy'de sahte parfüm üretimi yaptığını bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. 29 Kasım'da Arnavutköy'de bulunan 10 adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Serdar K.(31), Mehmet Mihdi B. (43) ve Alaattin İ.'yi (75) yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda ekipler, 768 bin 857 dolu ve boş sahte parfüm şişesi, etiketler ve aksesuarlar ele geçirdi. Ekipler, operasyonun yapıldığı 10 adresten bazılarında üretim yapıldığını belirlerken bazı adreslerin ise depo olarak kullanıldığını belirledi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken adli makamlarca serbest bırakıldı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir çok markanın parfüm şişelerinin, kapaklarının, kutularının ve etiketlerinin birebir sahtesinin yapıldığı görülüyor.
İstanbul-arnavutköy'deki sahte parfüm operasyonu kamerada

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, Arnavutköy, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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