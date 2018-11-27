İstanbul Art Show Başlıyor

Birçok farklı tarzda sanat eserini bünyesinde barındıracak olan disiplinler arası fuar, sanatın herkes için ulaşılabilir olmasını ve her kesimden insana dokunabilmesini amaçlıyor. 14 -16 Aralık tarihleri arasında, İstanbul 'un en prestijli bölgesinde bulunan ve en kolay ulaşım imkanı sunan İstanbul Hilton Exhibition Center'da yapılacak olan İstanbul Art Show, sanata ve sanatçıya ulaşmak isteyen herkese kucak açıyor.

Yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin ve medeniyetlerin beşiği olan, çeşitli din, dil ırktan insanı buluşturan İstanbul, herkesi kucaklayan bu kozmopolit kültürü; çağdaştan geleneksele ve hatta dijitale kadar, tüm farklı sanat tarzlarına bu fuar ile ev sahipliği yapıyor.

Türkiye ve dünyadan sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek olan İstanbul Art Show, birçok galeriyi bir arada bulmanın yanı sıra, düzenlenecek seminerler, paneller, enstalasyonlar ile çağdaş sanatın sınırlarını, kapsamını, birçok konuşmacıdan dinleme fırsatı bulacak. İstanbul Art Show, canlı performanslar, atölyeler gibi yan etkinlikleri ile sanatseverleri süreçlere dâhil edecek. Ziyaretçiler, sanatçılarla bir araya gelecek ve sanatçılarda, sanatsevere doğrudan ulaşma imkânı bulacak.

Resim, heykel, seramik, grafik, fotoğraf, dijital art ile ilgilenen sanatçılar, özgün baskı, sanatsal yayınlar, ulusal ve uluslararası sanat galerileri, çağdaş sanat müzeleri, koleksiyonerler, sanat eğitimi ile ilgili kurum ve kuruluşlar medya yayınevleri, çağdaş sanat dünyasına açılan yeni bir pencere olan İstanbul Art Show'da bir araya geliyor. İstanbul 'un en prestijli ve en kolay ulaşım imkanı bulunan bölgesinde, İstanbul Hilton Exhibition Center'de düzenlenecek olan fuar, ziyaretçilerini bekliyor.