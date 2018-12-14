İstanbul Art Show" Ziyarete Açıldı

14 Aralık 2018 Cuma 15:21



14 Aralık 2018 Cuma 15:21

Posthümanizm temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen "İstanbul Art Show" sanatseverlerle buluştu.Ünlü ressam Prof. Dr. Devrim Erbil'in "Onur Konuğu" olduğu fuar, Hilton İstanbul Kongre ve Sergi Merkezi'nde ziyarete açıldı.TG Expo Yönetici Ortağı Gönül Akyıldız, fuara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da fuarcılık alanında hizmet verdiklerini belirterek, "İstanbul Art Show, bizim ilkini gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon. Son 3 yıldır, kültür sanatla ilgili aktivitelere destek veriyoruz elimizden geldiğince. Bunu, her sene düzenlediğimiz bir etkinlik haline getirmek istiyoruz." dedi.Keyifli ve güzel bir çalışma olduğunu dile getiren Akyıldız, "Alanında öncü isimlerin konuşmaları da fuar boyunca yapılacak. Özellikle galerilerin düzenlediği alanda, gerçekten çok çarpıcı, çok güzel ve çok önemli eserler var. İstanbullulara, senenin bu döneminde güzel bir katkı sunacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Ticari anlamda kar amacı gütmediklerine vurgu yapan Akyıldız, şunları kaydetti:"Türkiye'nin bu döneminde, sanatın ve kültürün desteklenmesinin çok önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Atatürk'ün de 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' şeklinde bir söylemi var. Bunun çok doğru olduğunu düşünüyorum. Son dönemde tiyatro, sinema ve görsel sanatların çok desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.""Yapay zeka, resim sanatında kendisini göstermeye başladı"Fuarın sanat danışmanı Yalın Alpay da posthümanizm temasını ele aldıklarına işaret ederek, "Gelecekte sanattaki kırılmanın posthümanizm üzerinden olacağını düşünüyoruz. Posthümanizm, insanların yapay zeka ve bedene dıştan eklenecek nano teknolojiler aracılığıyla ölümsüz kılmak isteyen yeni süreç." değerlendirmesinde bulundu.Yapay zekanın resim sanatında kendisini göstermeye başladığını dile getiren Alpay, ekim ayında New York'ta gerçekleşen bir müzayedede yapay zekanın yaptığı resmin 432 bin dolara satıldığına dikkati çekti.Yalın Alpay, yaklaşık 500 sanatçının bin kadar eserinin görülebileceği fuarda 30 galerinin katıldığını sözlerine ekledi.Sanat galerilerinin ve sanatçıların katıldığı fuarda, Ahmet Güneştekin, Özdemir Altan, Güngör Taner, Balkan Naci İslimyeli, Ergin İnan'ın da aralarında olduğu çok sayıda önemli ressamın eserleri karma sergide sunuldu.Devrim Erbil'in kendi müze koleksiyonundan geniş bir seçkinin de görülebileceği fuar kapsamında, Erbil'in yanı sıra Jaleh Nezamdoustroudsari, Prof. Dr. Aylin Seçkin, Doç. Dr. Ece Ceylan Baba, İlker Canikligil ve Serhan Bali'nin de aralarında yer aldığı sanatçılarla akademisyenler, "posthümanizm" çerçevesinde sanatı tartışarak, Türkiye'de sanat piyasası ve sanat hukuku konularını masaya yatıracak.Fuar, 16 Aralık'a kadar devam edecek.