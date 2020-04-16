İstanbul Asayiş Toplantısı telekonferansla yapıldı
İstanbul İl Asayiş Toplantısı, Vali Ali Yerlikaya'nın başkanlığında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
16.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:52
İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından, telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"İl Asayiş Toplantımızı gerçekleştirdik. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenliğimizle şehrimizin güvenlik hizmetlerini değerlendirdik. Huzur ve güvenlik hep önceliğimiz oldu. Kovid-19 salgınıyla mücadelede güvenlik güçlerimiz çok özverili çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun."
Kaynak: AA
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