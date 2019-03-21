İstanbul-Aşık Veysel, Vefatının 46'ncı Yılında Gülhane Parkı'nda Anıldı

Kaynak: DHA

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 46'ncı yılında Gülhane Parkı'nda bulunan heykeli başında anıldı. Törene Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer'de katıldı.Aşık Veysel'in Gülhane Parkı'ndaki heykeli önünde ailesi tarafından düzenlenen anma töreni, Mustafa Kemal ve halk ozanları için yapılan saygı duruşu ile başladı. Törende ozanın hatıraları paylaşıldı, dizeleri okundu. Törende Aşık Veysel hakkında kitap yazan gazeteci Ahmet Özdemir konuşma yaptı. Özdemir, "Ozan Baba'nın Hakka yürümesinin 46'ncı yılında yine bir Nevruz günü buradayız. Heykelinin başındayız. Onun ebedi hatırası fani vücudu, sadık dostu toprağa düştüğü andan itibaren hepimizin kalbinde ölümsüzleşti. Karanlık dünyasından halk edebiyat ve musiki alemine nurlar saçan bu gönüller güneşi gönlü ile görmenin fiziki olarak görmeden daha önemli daha anlamlı olduğunu bize gösterdi, gönüllerimizi aydınlattı" dedi.AŞIK VEYSEL'İN TORUNU: DEDEM İLK ŞİİRİNİ ATATÜRK İÇİN YAZDITörende konuşma yapan Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, "Dedemin vefatının 46'ncı yılında siz Aşık Veysel dostlarını burada görmenin mutluluğunu yaşıyorum. 7 yaşına kadar okuyamayan, dünyayı sadece gönül gözü ile görebilen sevgili dedem Aşık Veysel, dünya olaylarını derin bir olgunluk ve bilgelikle yorumlamış, halk edebiyatımıza çok güzel eserler kazandırmıştır. Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan Köyü'nden yetişmiş gerçek bir halk adamı, bir bilge olarak, halkının duygu ve düşüncelerini, toplumsal sorunlarını da şiirlerine konu yapmıştır. Cumhuriyet ozanı olan Veysel, Atatürk'ü çağdaşlaşma hareketini benimsemiş, Atatürk vatanseverliğini yürekten benimsemiştir, bunun da en güzel kanıtı şiirleridir. Dedem ilk şiirini Cumhuriyet'in 10. yılında Atatürk için yazmıştır. Aşık Veysel, Türk adı babamdan bana mirastır, daha bundan başka adı neyleyim? diyecek kadar Türk olmaktan büyük gurur duyan ve bu uğurda çok güzel şiirler yazan bir ozanımızdır" diye konuştu."KURTULUŞ SAVAŞI'NA KATILAMAMASI ONU DERİNDEN ETKİLEDİ"Dedesinin Kurtuluş Savaşı'na katılamadığı için hep üzüldüğünü dile getiren Özer, "Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda askere gidememiş olması onu derinden etkilemiştir" diyen Özer dedesinin dizelerinden okudu. Yeni Zelanda saldırısı ile ilgili de konuşan Özer, "Dinlerin, mezheplerin, inançların birbiriyle alabildiğince hoşgörüden uzak ve acımasız davrandığı günümüzde en yakın örneğini Yeni Zelanda'da yaşanan cami katliamıdır. Aşık Veysel'in insanlık için, birlik ve beraberlik için 50 yıl önce söyledikleri bugün de yolumuzu aydınlatmalı ve bizlere rehber olmalıdır" dedi.