İstanbul asırlık kitap kurtları, kitap fuarını gezdi

Asırlık kitap kurtları, kitap fuarını gezdiOsman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) - DARÜLACEZE'de hayatlarına devam eden 'yaşlı kitap kurtları' Ümraniye Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Beğendikleri kitapları alan yaşlı vatandaşlar, güzel bir gün geçirdi.Ümraniye Belediyesi, Darülaceze 'de kalan' yaşlı kitap kurtları'nı 1.Ümraniye Kitap Fuarı'nda kitaplarla buluşturdu. Kitap okumayı hayat felsefesi haline getiren yaşlı vatandaşlar, kitap fuarını gezerek kitap beğendi. Beğendikleri kitapları kendilerine hediye eden Ümraniye Belediyesi'ne de teşekkür eden yaşlı kitap severler, fuarda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'la da bir araya geldi. 'Yaşlı kitap kurtları'na fuardaki katılımcıların ilgisi yoğun oldu.'GENÇLERE ÖRNEK OLMALILAR'Kitap fuarında yaşlı vatandaşlar ile bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yaşlı vatandaşlar ile bir araya gelmekten oldukça mutlu olduğunu vurguladı. Bu yaşta bu kadar çok kitap okumalarının gençlere örnek olmasını istediğini söyleyen Başkan Yıldırım, 'Tabi bugünkü programımızda 'yaşlı kitap kurdu' dediğimiz, yaşlı teyze ve amcalarımızla birlikte olduk. Onları buraya getirdik. Ümraniyemiz'de hiç kitap fuarına rastlamamışlar. Bugün beraber gezildi ve çok memnun kaldılar. Kimisi ayda on kitap bitiriyor, kimisi ayda on beş kitap bitiriyor. Bu kadar güzel, hala dimaları açık bu amca ve teyzelerimizin. Yaşlılar yurdunda kalıyorlar kendileri. Kitap fuarını gezmekten de çok memnun kaldılar. Ben de çok duygulandım, hislendim. Gençlerimizin bunları örnek almaları lazım. Gençlerimiz mutlaka günde en az herhangi bir eseri okumaları lazım. Hem edebi yönden kendilerini geliştirmeliler, hem bilgi sahibi olmalılar, hem de güzel Türkçemizi en iyi şekilde üslubuyla adabıyla konuşmalarına faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Kitap bizim her şeyimiz. Çünkü Allah, kitabında ilk ayeti 'oku' diye göndermiş. Oku, ne zaman olursa oku. Yaşlı teyzelerimizden hepimizin örnek alması lazım. Yaşları seksen olmuş, yetmiş olmuş hala okuyorlar. Hepsini tebrik ediyor ve ellerinden öpüyorum. Gençlerimize de örnek olmalarını diliyorum? ifadelerini kullandı.'BİZ OKUYAN İNSANLARIZ'Darülaceze'de kalıp kitap fuarını gezmeye gelen 85 yaşındaki Ayhan Uysal, böylesine bir vakit geçirdikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Elinden hiçbir zaman kitapların düşmediğini aktaran Uysal, 'Memnun olduk. Biz hanımlar kısmından üç arkadaş geldik. Çok da beğendik, mutlu olduk. Biz çünkü okuyan insanlarız. Sürekli elimizde kitap olduğu için kitapsız yaşayamayan insanlarız. O yüzden biz mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz bu hizmet için' dedi.'GENÇLER KİTAP OKUMAYI YAŞAM STANDARDI HALİNE GETİRMELİ'Fuarı gezen Selnur Kara, gençlerin kitap okumalarını hayat standardı haline getirmelerini söyledi. Kitap okumazsa rahat hissetmediğini ifade eden Kara, 'Ben mutluluğumu tarif edemem şu anda. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Böyle bir atmosfer içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Gençler bol bol kitap okusun. Kitap hayat kurtarır diye düşünüyorum ben. Onu bir yaşam standardı haline getirmeleri lazım. Öyle öğretildi bize. Benim yaşam şeklim kitap okumaktır. Her gün okumazsam çok büyük rahatsızlık duyuyorum' şeklinde konuştu.