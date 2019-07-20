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İSTANBUL-  ASKER UĞURLAYAN GENÇLER YOL KAPATIP MEŞALE YAKTI

ÜMRANİYE'de asker uğurlamak için eğlence düzenleyen gençler araçlarıyla yolu trafiğe kapatarak meşale yaktı.

20.07.2019 11:20 İSTANBUL-  ASKER UĞURLAYAN GENÇLER YOL KAPATIP MEŞALE YAKTI
ÜMRANİYE'de asker uğurlamak için eğlence düzenleyen gençler araçlarıyla yolu trafiğe kapatarak meşale yaktı.  Trafik oluşmasına neden olan gençlere vatandaşlar korna çalarak tepki gösterdi.  Alemdağ Caddesi'nde dün akşam asker uğurlaması için eğlence düzenleyen  gençler caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Yaklaşık 8 araçlık konvoy oluşturan gençler cadde üzerinde araçlarından inerek meşale yaktı. Bu sırada cadde üzerinde yoğun trafik oluşurken, bazı vatandaşlar korna çalarak duruma tepki gösterdi.
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da asker uğurlama yoğunluğu vardı. Askerler meşaleler yakılarak uğurlarken uğurlamaya gelen bir kişi motosikletiyle gösteri yaptı.

Görüntü dökümü
CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ
- Ümraniye'de yolu kesmeleri
-Otogardaki uğurlama töreni



Kaynak: DHA
Ümraniye, Güncel

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