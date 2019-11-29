Haberler » Güncel » İstanbul 'asya'nın nobeli' doç. dr. burak küntay'ın oldu - Haber

İstanbul 'asya'nın nobeli' doç. dr. burak küntay'ın oldu

?Asya'nın Nobeli? Doç. Dr. Burak Küntay'ın olduİSTANBUL, (DHA)- Filipinler'de bu yıl 18'incisi düzenlenen ve 'Asya'nın Nobeli' olarak tarif edilen Uluslararası Gusi Barış Ödülleri sahiplerini buldu.

29.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:15
? 'nın Nobeli? Doç. Dr. Burak Küntay'ın oldu
İSTANBUL, (DHA)- 'de bu yıl 18'incisi düzenlenen ve 'Asya'nın Nobeli' olarak tarif edilen Uluslararası Gusi Barış Ödülleri sahiplerini buldu. Barışa katkı mahiyetinde düzenlediği diplomasi ve siyaset temalı eğitimleriyle Gusi Barış Ödülü'nü 'ye Doç. Dr. Burak Küntay getirdi.
Uluslararası Gusi Barış Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Ödül, birçok alanda uluslararası barışa kendi alanlarında destek sağlayan dünyanın farklı ülkelerinden 18 kişiye verildi. Uzun yıllardır; Siyaset Okulu, Diplomat Okulu, Yerel Yönetimler Akademisi, Küresel Liderlik Forumu gibi uluslararası programları Türkiye'de ve yurtdışında organize eden, eğitimi toplumun her kesimine yayma gayesinde olduğu belirtilen Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Doç. Dr. Burak Küntay, barışa katkı mahiyetinde düzenlediği diplomasi ve siyaset temalı eğitimleriyle Gusi Barış Ödülü'ne aday gösterildi ve Türkiye'yi temsilen bu ödülün sahibi oldu.
'ÖNEMLİ OLAN BARIŞI KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEK'
Ödül konuşmasında barışın kalıcı ve sürdürülebilir olması gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Burak Küntay, 'Mühim olan barışı yakalamak değil, barışı daha ileriye götürülebilir, kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmektir. Bunu yaparken şüphesiz her birey bazı uluslararası normlara sahip çıkmalıdır. Adil olabilmek, eşitliğin gücüne inanmak, demokrasiye ve insan haklarına her daim bağlı kalmak, önce kendinizi sonra çevrenizdekileri, yani tüm insanları sevebilmek ve herkese saygı göstermek barışı kalıcı kılabilecek en önemli noktalardır. Eğer bugün bu ödüle layık görüldüysem bunun en önemli sebebi devletim ve milletimdir. Bana bu değerleri aşılayan güzel vatanım Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk insanına teşekkürlerimi sunarım. Türk Milletinin bir parçası olmak benim için her daim bir ayrıcalık ve onurdur. Bu değerleri bana aşılayan kıymetli ülkeme sonsuz şükranlarımı sunarım' dedi.
İstanbul 'asya'nın nobeli' doç. dr. burak küntay'ın oldu

Filipinler, Türkiye, Asya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:40 Siirt ve Batman valilerinden Şırnak Valisi Pehlivan'a ziyaret
16:40 Malatya'da yaprak tütün hırsızlığı
16:39 Nallıhan'da yol temizleme aracı devrildi: 1 ölü
16:39 Azerbaycan'da Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına konferans
16:39 Öykü yarışmasında dereceye giren eski hükümlü ödüllendirildi
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
15:24 Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu: Ucuz kahramanlık
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
29.11.2019 16:40:51