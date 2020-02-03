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İstanbul-ataşehir'de 14 katlı apartmanda yangın

ATAŞEHİR'de bir sitenin 14. katında yangın çıktı.

03.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:24
ATAŞEHİR'de bir sitenin 14. katında yangın çıktı. ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürürken, site sakinleri panik yaşadı.
Mahallesi Barajyolu Caddesi'nde bulunan bir sitenin 14. katındaki dairenin mutfağında saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi. Yangın nedeniyle dairede yaşayanlar ve site sakinleri kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine ekipler yangına müdahale etti. Büyük korku ve paniğin yaşandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Dairede büyük çapta hasar meydana geldi.
Bir site sakini "dumanları görünce hemen itfaiye ekiplerine haber verdim. Doğalgazı kapattık. Dairede oturanlar dışarı çıktı. Mutfaktan çıkmış." diye konuştu.
İstanbul-ataşehir'de 14 katlı apartmanda yangın

Yenişehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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