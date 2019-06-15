15.06.2019 10:09
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İSTANBUL- ATAŞEHİR'DE CEZAEVİ FİRARİSİ ELİNDEKİ BIÇAKLA YAKALANDI

ATAŞEHİR'de 20 ayrı suçtan aranması olan ve kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

ATAŞEHİR'de 20 ayrı suçtan aranması olan ve kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Ataşehir, Mimar Sinan Mahallesi'nde 13 Haziran'da elinde bıçakla çevredekileri rahatsız eden bir kişi polise ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, Haydar K.?yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Haydar K.?nın yapılan detaylı sorgulamasında 'Hırsızlık', 'Mala zarar verme', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Yaralama' ve 'Cezaevinden firar etmek' suçlarının da aralarında bulunduğu toplam 20 farklı suçtan aranmasının olduğu ve 38 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Haydar K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.İSTANBUL- ATAŞEHİR'DE CEZAEVİ FİRARİSİ ELİNDEKİ BIÇAKLA YAKALANDI
Kaynak: DHA
ihbar, 13 haziran, cezaevi, ataşehir, Güncel

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