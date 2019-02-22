22 Şubat 2019, 13:15
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İstanbul- Ataşehir'de Hareketlilik

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHAAtaşehir'de Ak Parti seçim irtibat bürosu önünde bir araçtan havaya 4 el ateş açıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA

Ataşehir'de Ak Parti seçim irtibat bürosu önünde bir araçtan havaya 4 el ateş açıldı.

Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan Ak Parti seçim irtibat bürosu önüne saat 12.00 sıralarında gelen ve plakası alınamayan otomobilden havaya 4 el ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, büro önüne şerit çekerek incelemelerde bulundu. Ekipler havaya ateş açan kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Ataşehir, AK Parti, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA