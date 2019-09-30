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İstanbul-ataşehir'de yedek parça deposunda yangın

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHAAtaşehir'de 6 katlı binanın zemin katında bulunan otomobil yedek parçalarının bulunduğu depoda yangın çıktı.

30.09.2019 13:05
Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA
Ataşehir'de 6 katlı binanın zemin katında bulunan otomobil yedek parçalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Depodan çıkan yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar korku yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ataşehir, İçerenköy Mahallesi, Alanaldı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın zemin katındaki otomobil yedek parçalarının bulunduğu depoda saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda oturanlar korku ve panik yaşadı. Bina sakinleri dışarıya çıkarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü.
İstanbul-ataşehir'de yedek parça deposunda yangın

Ataşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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