İstanbul DHA<br><br>Atatürk Havalimanı'nda yapılan operasyonda bir valizin taban kısmına gizlenmiş 2 kilo 264 gram 'Metamfetamin' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.<br><br>İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'na yurt dışına gitmek için gelen<br><br>V.C. (30)'nin valizinde arama yaptı. Aramada valizin taban kısmına gizlenmiş 2 kilo 264 gram 'Metamfetamin' maddesi ele geçirildi. V.C. ve uyuşturucuyla ilgili olduğu tespit edilen İran uyruklu M.J. (27) gözaltına alındı. İki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi<br><br>Görüntü Dökümü: <br><br>----------<br><br>-Uyuşturucu operasyonundan görüntüler