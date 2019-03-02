02 Mart 2019, 19:16
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İstanbul-Avcılar'da Ahşap Baraka Alev Alev Yandı

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHAAvcılar'da boş bir arazide bulunan iki katlı ahşap baraka alev alev yandı.

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Avcılar'da boş bir arazide bulunan iki katlı ahşap baraka alev alev yandı.

Firuzköy Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan iki katlı ahşap barakada saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm barakayı sardı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü baraka kullanılamaz hale gelirken, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. DHA, Avcılar, Güncel
Kaynak: DHA