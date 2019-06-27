27.06.2019 13:57
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İSTANBUL- AVCILAR'DA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

AVCILAR sahilinde sabah yürüyüşüne çıkan vatandaşlar denizde bir erkek cesedi gördü.

AVCILAR sahilinde sabah yürüyüşüne çıkan vatandaşlar denizde bir erkek cesedi gördü. Olay yerine gelen sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler cesedi karaya çıkardı. Yapılan incelemenin ardından, ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Bugün saat 12.00 sıralarında Gümüşpala sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar 50-55 yaşlarında bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik komutanlığına bağlı bir bot geldi, ceset denizden çıkarıldı. Polisin incelemelerinin ardından ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.İSTANBUL- AVCILAR'DA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Kaynak: DHA
Sabah , Güncel

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