İSTANBUL-AVCILAR'DA RESTORANDAKİ UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ KAMERADA

AVCILAR'da restorandaki uyuşturucu satışı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis operasyon düzenledi. Operasyonda 75 gram eroin ele geçirilirken, 'Uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti' suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı.Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'ndeki bir restorana gelen kişilerin narkotik madde satışı yaptığına dair ihbar alınca, harekete geçti. Uzaktan izleme yapan polisler, bir restorana girip çıkan Cihat A.'dan şüphelendi. Polis, Cihat A.'yı durdurarak üzerini aradı. Şüphelinin üzerinden, küçük poşette 5.24 gram eroin çıktı. Şüpheli, uyuşturucuyu çıktığı restoranda oturan kişiden 100 liraya aldığını söyleyince polisler restoranda müşteri olarak oturan Cihat A. ile aynı masada bulunan Bayram A. ile Hıdır K.'yı gözaltına aldı. Ekipler, masa üzerindeki sigara paketinin içerisinde Cihat A.'dan ele geçirilene benzer 13 ayrı küçük pakette toplam ağırlığı 75 gram olan eroin bulundu. Bayram A.'nın üzerinde bulunan uyuşturucu satışından aldığı değerlendirilen toplam 2 bin 760 TL ve biri akıllı olmak üzere iki telefona da el konuldu.UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ KAMERADAÖte yandan uyuşturucu alışverişi restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Cihat A. masasına oturduğu Bayram A.'ya bir miktar para bırakıyor. Ardından sigara paketinden çıkarılan küçük bir cismi alarak buradan ayrılıyor. Cihat A. ile uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Bayram A. ile Hıdır K. Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor.