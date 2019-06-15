15.06.2019 10:31
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İSTANBUL - AVCILAR'DA YOLDA ÇÖKME

İSTANBUL - AVCILAR

AVCILAR'da çökme görülen yol, polis tarafından şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.

AVCILAR'da çökme görülen yol, polis tarafından şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.
Ambarlı Mahallesi'ndeki Faik Bey Sokak'ta bir süre önce İSKİ tarafından yapılan çalışmadan dün akşam saatlerinde geçen bir aracın ardından çökme oldu. Yolun ortasında delik oluşurken çevredekiler, buradan geçecek araçların içine düşmemesi için etrafına taş ve tahta yerleştirip polisi aradı. Sokağa gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolda inceleme yaptıktan sonra yolun iki tarafına güvenlik şeridi çekerek sokağı araç trafiğine kapattı, belediyeye bilgi verdi. Ekiplerin, yolda inceleme yaptıktan sonra onarım çalışmasına başlayacağı ifade edildi.


Görüntü Dökümü;
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Yoldaki çukurun görüntüleri
Çevre sakinlerinden biri nasıl çökme olduğunu anlatırken
Polis memuru güvenlik şeridi çekerek, yolu araç trafiğine kapatırken
Genel görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
Polis, İstanbul, Avcılar, Güncel

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