04.07.2019 06:48
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İSTANBUL- AVCILAR SAHİLİ'NDE DENİZE GİREN ÇOCUK BOĞULDU

Avcılar sahilinde denize giren 15 yaşlarında bir çocuk boğuldu.

Avcılar sahilinde denize giren 15 yaşlarında bir çocuk boğuldu.
Olay, Denizköşkler sahilinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sahile tek başına gelen 15 yaşlarındaki bir çocuk denize girdi. İsmi öğrenilemeyen çocuk bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocuğun yardımına yine denizdekiler koştu. İhbar üzerine sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşma başlattı. İSTANBUL- AVCILAR SAHİLİ'NDE DENİZE GİREN ÇOCUK BOĞULDU
Kaynak: DHA
Avcılar, Polis, Güncel

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