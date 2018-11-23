İstanbul- Avm'lerde "Efsane Cuma" İzdihamı; Tartıştılar, Kavga Ettiler

23 Kasım 2018 Cuma 16:30



23 Kasım 2018 Cuma 16:30

Haber: İstanbul DHAAlışveriş sektöründe birçok firmanın yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği "Efsane Cuma" indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de başladı. İstanbul'da bu sabah mağazalar doldu. Alışveriş merkezleri açılır açılmaz çok sayıda kişi indirimli markaların olduğu iş yerlerine hücum etti. Alışveriş çılgınlığı sırasında birbiriyle tartışanlar da mücadele edenler de oldu.O anlar alışveriş yapanlar tarafından kaydedildi.Görüntü Dökümü:------------Mağazaların açılması-Koşanların görüntüsü-Tartışanlar-Ayakkabı için birbiriyle mücadele edenler-Detaylar