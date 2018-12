İstanbul - Ayşen Gruda'nın Sağlık Durumuyla İlgili Doktorundan Açıklama

Kaynak: DHA

Uzm. Dr. Ergün Kasapoğlu,"Şu anda hayati tehlikesi söz konusu değil. Beslenmesiyle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz"Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK/ Harun UYANIKMİDE kanaması nedeniyle 5 gündür özel bir hastanede tedavi gören sanatçı Ayşen Gruda 'nın sağlık durumuyla ilgili doktorları açıklama yaptı. Hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Ergün Kasapoğlu, "Gruda'nın şu an bilinci açık. Pankreasından dolayı (kanser) karaciğerine sıçrama durumu mevcut. Şu anda hayati tehlikesi söz konusu değil. Beslenmesiyle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda Gruda damardan besleniyor" dedi.ÜÇ ÜNİTE KAN NAKLEDİLDİ74 yaşındaki Gruda'nın hastaneye geldiğinde kan değerlerinin çok düşük olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Kasapoğlu, "Cuma günü 18.30 sıralarında mide kanaması şikayetiyle başvurdu. Kan değerleri çok düşüktü. Yoğun bakıma aldık. Beş günlük takip sonrasında genel durumu daha iyi. Üç ünite kan transfer ettik. Durumu stabil olduğu için servise alma ihtimalimiz var. Önceki hastalığı olan pankreas kanserinden olayı genel durumu bozuk. Medikal tedavisi devam etmektedir. Takip açısından servise almayı planlıyoruz" diye konuştu."KARACİĞERE SIÇRAMA DURUMU MEVCUT"Gruda'nın hastaneye geldiğinde kan değerlerinin 4'e kadar düştüğünü ancak tedavi sonrası değerlerin 10'a kadar yükseldiğini kaydeden Uzm. Dr. Kasapoğlu, "Konuşuyor, gazetesini okuyor. Bilinci açık. Pankreasından dolayı karaciğerine sıçrama durumu mevcut. Yaklaşık 7-8 santim çapında pankreasta kitle mevcut. Bununla birlikte karaciğere de metastas (sıçrama) mevcut. Bununla ilgili takip edilecek. Medikal tedavisini alacak" dedi.Uzm. Dr. Kasapoğlu, Ayşen Gruda'nın şu an için hayati tehlikesinin bulunmadığını da söylerek, "Şu anda olmasa da ileride hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Ancak şu an için hayati tehlike gözlenmiyor" dedi.BESLENME SORUNU YAŞIYORGruda'nın beslenmesiyle ilgili sıkıntılar yaşadığını ve bu nedenle katı yerine sıvı gıdayla damar yolu açarak besleme yaptıklarını belirten Kasapoğlu, "Bununla ilgili olarak bağırsağa hortumla ilgili çalışmalar yapabiliriz. Katı gıdalarla beslenemiyor. Şu anda damardan besleniyor. Bundan sonraki süreç yine mama desteği veya damardan beslenme veyahut bağırsağa hortum vasıtasıyla mama vermek" ifadelerini kullandı.KEMOTERAPİ DÜŞÜNMÜYORUZGruda'nın pankreas kanserinin karaciğerine sıçradığını söyleyen Ergün Kasapoğlu, "Karaciğerde yaygın. İlerlemiş pankreas kanseri var. Tedavi yaklaşımı ameliyat ya da kemoterapi düşünmüyoruz şu anda. 4. evre kanser" dedi.Görüntü Dökümü:------------Kasapoğlu'nun açıklamaları-Detaylar-Gruda'nın arşiv görüntüleri