04.07.2019 10:48
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İSTANBUL- AYVALIK'TA BİN YILLIK BATIKTAN KALANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

AYVALIK'ta bulunan İncirli Adası açıklarında 30 metre derinlikteki 1000 yıllık batık gemiden kalanlar bölgeye gelen dalgıçların ilgisini çekiyor.

AYVALIK'ta bulunan İncirli Adası açıklarında 30 metre derinlikteki 1000 yıllık batık gemiden kalanlar bölgeye gelen dalgıçların ilgisini çekiyor.
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin her yerinden gruplar halinde gelen dalgıçlar yerel rehberler eşliğinde batığa dalış yaparak görüntü ve fotoğraf çekiyor. Batığın çapası ile etrafa yayılan amforalar çevredeki deniz canlıları ile birlikte görsel bir şölen oluşturuyor. Bölgede tüplü kurt tarlalaları, mercanlar arasında kendilerine yuva yapan deniz böcekleri, çevrede dolaşan kalamar ve diğer balıklarla da bölgeye gelen dalgıçların ilgi odağı oluyor.
KİMSEYE DOKUNDURMUYORUZ
Bölgedei dalış hocası olarak çalışan Kemal Çalışkan İncirli adası açıklarında batığa daldığımızda önce geminin çapası daha sonra ise çevreye yayılan amforaları görüyoruz. Bölgeye her dalgıcı daldırmıyoruz. İki yıldız ve üstündeki dalgıçlar dalabiliyor. Buluntulara dokunulmaması gerekiyor. Korumak çok onemli. Sadece video ve fotoğraf çekilebiliyor. Bölge canlılığı ile gelen dalgıçlara görsel bir şölen sunuyor. dedi. İSTANBUL- AYVALIK'TA BİN YILLIK BATIKTAN KALANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Kaynak: DHA
İstanbul, Türkiye, Ankara, Güncel

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