İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını uğurladı (1)

Gururluyuz, çünkü üniversitemiz, yalnızca bilginin öğretildiği bir mekan değil aynı zamanda birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yapıldığı, erdem ve irfanın paylaşıldığı, hayat boyu dostlukların geliştirildiği bir mekandır." dedi.İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 2018-2019 mezuniyet töreni, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.Prof. Dr. Arat, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerle anlamlı bir günde buluştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin genç ve dinamik üniversiteleri arasında sağlam bir yer edinen ve her geçen gün adından daha fazla söz ettirmeyi başaran üniversitenin mezuniyet coşkusunu paylaştıklarını söyledi.Coşkunun yanı sıra her birini kendi öz evladı gibi gördüğü öğrencilerin yuvadan uçuşuna şahit olmanın verdiği sevincin burukluğunu da yüreğinde hissettiğini dile getiren Arat, şunları kaydetti:"Bugün gururluyuz, çünkü iyi bir eğitim verdiğimiz öğrencilerimiz, yetişkin bireyler olarak hayata atılacak. Gururluyuz, çünkü üniversitemiz, yalnızca bilginin öğretildiği bir mekan değil aynı zamanda birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yapıldığı, erdem ve irfanın paylaşıldığı, hayat boyu dostlukların geliştirildiği bir mekandır. Öğrencilerimiz, 'kent içinde bir kent' konseptini hayata geçirdiğimiz böylesi bir mekanda, eğitim görmenin avantajını, iş hayatının birçok alanında bizzat yaşayarak görecek. Doğu ve Batı medeniyetlerinin buluşma noktası, aziz vatanımızın kalbi ve milletimizin göz bebeği olan İstanbul'da okumak, başlı başına bir fırsat, İstanbul ile bütünleşmiş bir üniversitede okumak ise büyük bir ayrıcalıktır."Öğrencilerin, üniversitede edindiği bilgilerin hayat boyu başarı olarak karşılarına çıkmasını dileyen Arat, "Hayatın sırrı ve mutluluğu, huzuru ve değer odaklı başarıyı hayat boyu yaşamasını bilmektir. Mutluluk, huzur ve değer odaklı başarı ise öncelikle insan olmanın erdemini anlayanlara nasip olur. Huzurun anahtarı ise öncelikle üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmek, yardımsever olmak ve imkanlarımızı paylaşılması bilmektir." diye konuştu."Dev eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir"Prof. Dr. Arat, öğrencilere, "Doğruluktan ayrılmayın, çalışkan olun ve disiplini elden bırakmayın" öğüdünde bulunarak, "Kısa zamanda zengin olma veya yüksek mevkilere çıkma düşüncesinin sizleri insani değerlerden uzaklaştıracağını asla unutmayın. Mutluluk getirmeyen para, huzur getirmeyen mevki ve hak edilmemiş unvanların sizleri büyük problemlerin içine çekeceğini asla unutmayın. Dev eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerektiğini aklınızdan çıkarmayın." dedi.Arat, öğrencilerine, çağın ruhunu, insan olmanın erdeminden uzaklaşmadan yakalama gayreti içinde olmaları tavsiyesinde bulunarak, konuşmasını şöyle tamamladı:"Bilişim çağının imkanlarından, teknolojinin esiri olmadan yararlanmasını bilin. Mezun olduktan sonra mesleğinizle ilgili gelişimleri güncel olarak takip edin. Sertifikalı eğitim programlarına düzenli aralıklarla katılarak bilgilerinizi tazeleyin. Lisans programlarına dikey geçiş yaparak, eğitiminizi tamamlayın ve sonrasında imkan bulursanız lisansüstü eğitim yapın. İlk fırsatta yurt dışına çıkarak, özellikle de gelişmiş ülkelere giderek dünyayı görün, tanıyın. Mezun olduktan sonra üniversitemizle bağınızı devam ettirin. Eğitiminizin ileriki aşamasını tamamlama konusunda üniversitemizin sizin için en doğru seçenek olduğunu aklınızdan çıkarmayın. İleride önemli mevkilere veya imkanlara sahip olduğunuzda okulunuza sahip çıkın. Sizden sonra bu sıralardan geçecek olan kardeşlerinizi elinden tutun. Arkanızda yaşayan eserler bırakmanın gayreti içerisinde olun. Gözlerinizdeki parıltı, yüreğinizdeki heyecan, ruhunuzdaki girişimcilik hiç bir zaman eksilmesin."- "Üniversitemiz, mezun ve mensuplarıyla 15 bin kişilik camia oldu"İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Tolga Yazıcı da, "Bugünün ayrı bir önemi de üniversitemizin 10'uncu yılı olması. Bu 10 yılda sayısız başarılara imza attık, çeşitli ödüller aldık. Bütün bunlar sizlerin geleceğe daha iyi hazırlanmanız içindi, şimdi hep beraber bütün bunların haklı gururunu yaşıyoruz. Bu 10 yılda üniversitemiz, mezun ve mensuplarıyla yaklaşık 15 bin kişilik bir camia oldu, ön lisanstan doktoraya üniversitemiz bütün düzeylerde eğitim vermeye, enstitü ve merkezlerinde araştırma faaliyetlerine başladı. Emeği geçen herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum." dedi.Velilere, "Büyük umutlarla, özveriyle, sevginizle büyüttüğünüz çocuklarınızı bize emanet ettiniz. Şuna emin olun ki onların istikbali açıktır, onlara güveniniz her zaman tam olsun." diye seslenen Yazıcı, şunları kaydetti:"Öğrencilik yaşamları boyunca ortaya koydukları çalışmalarla İstanbul Ayvansaray Üniversitesi yönetiminin ve akademik kadrosunun takdirini kazandılar. Sizlerin desteğini, kendi hayallerini, ellerindeki imkanları ve aldıkları eğitimi çok iyi değerlendirerek başarıya ulaştılar. Milli ve manevi değerlerine bağlı, memleketini seven, saygılı ve ölçülü gençler olarak dünyaya uyum sağlamaya ve onu geliştirerek dönüştürmeye hazırlar. Akademik ve idari kadromuz, evlatlarınızın yetişmesi için çok çalıştı ve öğrencilerimiz de çok iyi yetişerek mezun oldular, bundan şüphe etmeyin."Yazıcı, son kez "öğrenci" diye hitap etmenin hüznünü, yüreğinde taşıdığını ifade ederek, "Fakat sizleri mezun olarak uğurlarken tekrar öğrencimiz olmanızı temenni ediyoruz." dedi."Hep birlikte el ele vereceğiz ve değerlerimize sahip çıkacağız"MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise vatanın, milletin, bayrağın ve ezanın Türk gençliğine emanet olduğunu söyledi.Önceliğin her zaman vatan olduğunu ifade eden Erdem, "Bizim için vatanımızın, bayrağımızın ve ezanımızın geleceği dediğimiz evlatlarımız, onları yetiştiren elleri öpülesi analarımız, babalarımız... Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Rabbim sizlerin yolunu, bahtını açık eylesin. Rabbim sizlerin ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin, korusun, esirgesin. Yüreğimiz de gönlümüz de her zaman sizinledir." dedi.Erdem, her zaman, her yerde Anayasa'nın ilk dört maddesinin, başlar üstüne alınması gerektiğini söylediğine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Her yerde diyelim ki devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bayrağımız ay yıldızlı al bayrak, başkentimiz Ankara ve milli marşımız İstiklal Marşı'dır. Rabbim vatanımıza tekrar istiklal marşı yazdırmasın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi nur içinde yatırsın. Pençe Operasyonu'nda mücadele eden kahraman askerlerimize de buradan dualarımızı gönderelim. Rabbim onların da ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin. Eğitim hayatınızı burada bir merhaleyle tamamlayıp, yeni bir döneme geçtiniz. Eminim ve biliyorum ki vatanın bölünmemesi, bayrağın inmemesi ve ezanın dinlemesi sizin elinizde. Rabbim sizleri esirgesin, hep birlikte el ele vereceğiz ve bu değerlerimize sahip çıkacağız. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin de selamlarını, muhabbetlerini iletiyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun 'Ne mutlu Türk'üm diyene! "Konuşmaların ardından eğitimini tamamlayan lisans ve önlisans okul ve bölüm birincilerine ödülleri takdim edildi.Öğrencilerin mezuniyet yemini etmesinin ardından İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 2018-2019 mezuniyet töreni, kep atma merasimiyle sona erdi.