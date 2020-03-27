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İSTANBUL Bağcılar Belediyesi girişine termal kamera yerleştirildi

Bağcılar Belediyesi girişine termal kamera yerleştirildiİSTANBUL, (DHA) - Bağcılar Belediyesi koronavirüse (COVID-19) karşı önlemler çerçevesinde giriş kapısına termal kamera koydu.

27.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:11
Bağcılar Belediyesi girişine termal kamera yerleştirildi
İSTANBUL, (DHA) - Bağcılar Belediyesi koronavirüse (COVID-19) karşı önlemler çerçevesinde giriş kapısına termal kamera koydu. 37,5 derece ve üzerinde olanlar belediye sağlık görevlilerince bilgilendirilerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.
Türkiye 'de de koronavirüs (COVID-19) vakalarının artış göstermesinin ardından tedbirler üst düzeye çıkarılıyor. Havalimanları ve TBMM'nin ardından bazı belediyeler de kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kamera koydu.
Bağcılar Belediyesi koronavirüse (COVID-19) karşı önlemler çerçevesinde giriş kapısına termal kamera koydu. Güvenlik görevlileri vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra belediyeye girişlere izin veriyor. Vücut sıcaklıkları 37,5 derece ve üzerinde olanlar belediye sağlık görevlilerince bilgilendirilerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.
Tedbirler çerçevesinde ayrıca belediyeye girene maske verilip, el dezenfektanı kullandırılıyor. Vatandaşlar birimlerde 1-2 metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak işlemlerini yaptırıyor.
HASTALARA AMBULANS DESTEĞİ
Vefa İletişim Merkezi aracılığı ile Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne yapılan müracaatlar üzerine 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hastalar sağlık derecesine göre belediye ambulansı veya görev araçları ile hastaneye götürülerek işlemlerinin ardından tekrar evlerine getiriliyor.
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İSTANBUL Bağcılar Belediyesi girişine termal kamera yerleştirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar Belediyesi, Türkiye, DHA, Güncel

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İSTANBUL Bağcılar Belediyesi girişine termal kamera yerleştirildi

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