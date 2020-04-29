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İSTANBUL Bağcılar'da her gün 1000 kişiye iftar ve sahur yemeği

Bağcılar'da her gün 1000 kişiye iftar ve sahur yemeğiİSTANBUL, (DHA) - Bağcılar Belediyesi, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi 1000 kişiye iftar ve sahur yemeği götürüyor.

29.04.2020 18:25 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:30
Bağcılar'da her gün 1000 kişiye iftar ve sahur yemeği
İSTANBUL, (DHA) - Bağcılar Belediyesi, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi 1000 kişiye iftar ve sahur yemeği götürüyor. Önceliğin sağlık olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 'Salgın nedeniyle hep birlikte iftar yapamasak da hizmetlerimizle hemşerilerimizin yanındayız. Aç kimse kalmasın diye bütün gücümüzle çalışıyoruz' dedi.
Her Ramazan ayında binlerce kişiye iftar veren Bağcılar Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sokak iftarlarına ara vermek zorunda kaldı. Ancak bu süreçte ihtiyaç sahiplerinin yine unutulmadığını hatırlatan Bağcılar Belediyesi, 65 yaş üstü ve kimsesi olmayanlar için kolları sıvadı. Hazırlanan proje kapsamında ilçede yaşayan yardıma muhtaç 1000 kişi belirlendi. Bu vatandaşlar için hem iftarlık hem de sahur için yemek servisine başlandı.
İFTARDAN ÖNCE YEMEKLER EVLERE ULAŞTIRILIYOR
Ramazan ayı için belirlenmiş 30 günlük menüye uygun olarak her sabah yemekler pişirilmeye başlanıyor. Sonrasında sıcak yemekler hem iftarda hem de sahurda yenilmesi için vakumlu özel paketlere alınıyor. İftar menüsünde çorba, ana yemek, pilav, salata veya tatlı bulunurken; sahurluklarda ise beyaz peynir, zeytin, tereyağı, bal, dilim börek, domates ve salatalık yer alıyor.
'YALNIZ YAŞIYORUM AMA YALNIZLIK ÇEKMİYORUM'
Yemekler iftar vakti gelmeden ekipler tarafından evlere ulaştırılıyor. Yemek götürülenlerden biri de Mahmutbey Mahallesi'nde oturan 78 yaşındaki Remziye Türk. Sunulan hizmetten dolayı emeği geçenlere dua eden Remziye teyze, 'Yalnız yaşıyorum ama Bağcılar Belediyemiz sayesinde yalnızlık çekmiyorum. Her zaman yanımda oluyorlar. Salgın nedeniyle evimden çıkamıyorum. İftar ve sahur yemekleri sayesinde yorulmadan rahat bir Ramazan geçiriyorum' dedi.
'BURUK BİR RAMAZAN YAŞIYORUZ'
Ramazan ayı boyunca yemek dağıtımının süreceğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 'Bu yıl buruk bir Ramazan Ayı yaşıyoruz. Ancak salgın nedeniyle hep birlikte iftar yapamasak da hizmetlerimizle hemşerilerimizin yanındayız. Aç kimse kalmasın diye bütün gücümüzle çalışıyoruz. Sofralarımız ayrı olsa da niyetlerimiz ve duygularımız aynı. İnşallah önümüzdeki yıllarda sağlıkla yine iftar sofralarında buluşacağız' diye konuştu. İSTANBUL Bağcılar’da her gün 1000 kişiye iftar ve sahur yemeği

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, DHA, Güncel, Haber

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