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İSTANBUL-BAĞCILAR'DA İŞ MERKEZİNİN DEPOSUNDA YANGIN

Bağcılar'da 3 katlı iş merkezinin bodrum katındaki depo bölümünde yangın çıktı.

06.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:45
Bağcılar'da 3 katlı iş merkezinin bodrum katındaki depo bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına ederken, çevrede toplananların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, çalışmaları izledikleri görüldü.
Bağlar Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan 3 katlı iş merkezinin bodrum katında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
KORONAVİRÜS SALGINI UNUTULDU
Öte yandan yangını izlemek için caddeye gelen vatandaşlar koronavirüs salgınını unutarak sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı. İSTANBUL-BAĞCILAR’DA İŞ MERKEZİNİN DEPOSUNDA YANGIN

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağlar Mahallesi, Bağcılar, İtfaiye, Güncel, Haber

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