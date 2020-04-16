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İSTANBUL Bağcılar'da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı

Bağcılar'da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladıİSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bağcılar sokakları, Bağcılar Belediyesi'nin hizmete sunduğu iki mikronsis dezenfeksiyon aracıyla ilaçlanıyor.

16.04.2020 19:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:27
Bağcılar 'da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı
İSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bağcılar sokakları, Bağcılar Belediyesi'nin hizmete sunduğu iki mikronsis dezenfeksiyon aracıyla ilaçlanıyor. Solisyonu püskürterek yayan araçlar sayesinde hem yıkama nedeniyle yapılan su israfının önüne geçildiği hem de dezenfekte işleminin daha hızlı ve pratik bir şekilde yapıldığına dikkat çekildi.
Bağcılar Belediyesi'nin ilçedeki tüm cadde ve sokaklarda yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğü dezenfekte çalışmalarına yeni bir adım daha attı. Bu sürece önemli bir katkı sağlayacak olan 2 adet mikronsis cihazı devreye sokuldu. Bağcılar Belediyesi'nin temizlik ordusuna yeni katılan cihaz dezenfeksiyon aracının arka kısmına takılarak hizmet verecek hale getirildi.
VİRÜS TEMİZLİĞİ ARTIK DAHA PRATİK
Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, mikronsis dezenfeksiyon araçlarıyla ara sokaklara kadar girerek tankerde bulunan dezenfekte solüsyonunu püskürtüyor. Araçta bulunan pervaneler aracıyla dip köşe her yeri başta koronovirüs (Covid-19) olmak üzere mikrobik salgınlara karşı dezenfekte ediyor. Bu yeni araç sayesinde Bağcılar sokaklarının virüslerden temizleme işlemi daha hızlı ve pratik olduğu belirtildi. Aynı zamanda yıkamayla oluşan su israfının da önüne geçildiğine de vurgu yapıldı.
'YORULMAK BİLMEDEN ÇALIŞIYORUZ'
Salgın sona erene kadar her gün dezenfekte işleminin devam edeceğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 'İlçemizde cadde ve sokaklarda genel hijyenin sağlanması için 2 adet mikronsis dezenfeksiyon makinasını hizmete sunduk. Araçlarımız gece gündüz durmadan çalışarak sokaklarımızı virüslerden temizleyecek. Hemşerilerimizin sağlığı her şeyden önemli. Bu yüzden yorulmak bilmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve tehlike ortadan kalkana kadar sürdüreceğiz' dedi. İSTANBUL Bağcılar’da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar Belediyesi, Koronavirüs, Bağcılar, DHA, Güncel
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