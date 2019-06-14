14.06.2019 11:40
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İSTANBUL -  BAĞCILAR'DA MOTOSİKLET İLE TAKSİNİN ÇARPIŞMASI KAMERADA

İSTANBUL -  BAĞCILAR

BAĞCILAR'da önündeki taksiyi geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü karşı istikametten gelen başka bir taksiyle kafa kafaya çarpıştı.

BAĞCILAR'da  önündeki taksiyi geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü karşı istikametten gelen başka bir taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı  bir işyerinin  güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza saat 10.00 sıralarında Mevlana caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Çevik kullandığı motosikletle cadde üzerinde seyir halindeydi. Çevik önündeki taksiyi geçmeye çalıştığı sırada karşı yönden gelen bir başka taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve yaralanan Çevik'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Başından ve kolundan yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.  Yaşanan kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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GÜVENLİK KAMERASINDAN  GÖRÜNTÜLERİ
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Kaza yapan araçlardan görüntü
Görgü tanığı ile röportaj
Diğer detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel

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