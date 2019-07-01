İSTANBUL - BAĞCILAR'DAKİ SİLAHLI ÇATIŞMANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI





Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/ İstanbul Dha - BAĞCILAR'da iki grup arasında gürültü yapma sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 9 kişi yaralanmıştı. Kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Fatih Mahallesi 1822 Sokak'ta geçğimiz perşembe gece 00.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre Ö. ailesinin yaşadığı apartmanın karşısındaki binanın alt katında bulunan kahvehane önünde toplananlar gürültü yaptı. Daha önceden de aynı grubu uyaran Ö.ailesi evlerinden çıkarak kahvehane önüne geldi. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aynı aileden 5 kişi ile karşı gruptan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. İki taraftan da birer kişi ağır yaralandı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA, 1 KİŞİ İSE ARANIYOR

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı çatışmayla ilgili yaptığı çalışmalarda olay yerinde 2 tabanca ele geçirirken, kıraathane önünde bekleyenlerden silahlı kavgaya karışan Deniz Z. ve Burhan Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri silahlı kavgadan sonra kaçan Süleyman Ö.'nün de yakalanması için çalışma başlattı.

60 BOŞ KOVAN

Silahlı çatışma sonrasında olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, olay yerinde yaklaşık 60 boş kovan buldu.

KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun defalarca birbirine ateş açtığı görülüyor.

Görüntü dökümü:

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ÇATIŞMANIN GÖRÜNTÜSÜ (yeni)

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yerinde bulunan boş kovanlar

-Genel ve detay görüntüler



