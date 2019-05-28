28.05.2019 15:27
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Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada!

İstanbul Bahçelievler'de, riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 11 katlı binada, çalışma sırasında hiçbir önlem alınmayınca çökme meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.

Bahçelievler'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi. Ortalığın toz buluta döndüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

RİSK GEREKÇESİYLE BOŞALTILMIŞTI

Bahçelievler basın sitesinde bulunan 11 katlı 80 dairelik apartman geçtiğimiz aylarda riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı.

YIKIM KONTROLDEN ÇIKTI

Tahliye edilen apartman kontrollü olarak yıkılmak istendi. Ancak yapılan çalışma sırasında hiçbir önlem alınmayınca yıkım kontrolden çıktı.

11 KATLI BİNA BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE YIKILDI

Büyük bir gürültü ile yıkılan 11 katlı bina, ortalığı toz bulutuna bürüdü. Bu sırada yıkım için çalışan ekipler de toz bulutunun içerisinde kaldı.

KAMERA KAYITTAYDI

O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada! DHA, İstanbul, Bahçelievler, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (6)
YORUM: ortadan kesmişler ya şaka gibi
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GURBETCİ: Buram buram cehalet kokuyo ohh miss
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DELİDİR NE YAZSA YERİDİR: Vay beee , çağ atlamışız ya . . . Millet dinamitle TNT ile bina deviriyor , biz suyla . . . Şimdi inandım ''Avrupa bizi kıskanıyor (!)''
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ADINIZI YAZIN: bu gibi tehlikeler ya cinde veya türkiyede olur her haberin altında neden yorum kısmı yok yoksa bazıları çok korkuyor
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BOZDOĞAN: Bina yıkılıyor hala su sıkıyor gerizekalı. . .
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