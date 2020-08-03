İSTANBUL-BAHÇELİEVLER’DE KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ KALDIRILARAK TEMİZLENDİ

Kurban Bayramı'nın 4. gününde Bahçelievler'de bulunan kurban satış ve kesim yerleri kaldırılarak temizlendi.

Bahçelievler'de bulunan kurban satış ve kesim yeri bayramın son gününde görevliler tarafından tamamen kaldırılarak temizlendi. Ekipler önce kurulan çadırın branda ve demirlerini söktü. Daha sonra beton kısmını kepçe yardımıyla kaldırarak kamyonlara yükledi. Kaldırılan yerler temizlik görevlileri tarafından kireçlendi.

"KİREÇLEME VE İLAÇLAMA ÇALIŞMASI BAYRAM BOYUNCA DEVAM ETTİ"

Bahçelievler Belediyesi kurban satış ve kesim yeri temizlik şefi Soner BOZAY, "Kurbanın birinci gününden itibaren vatandaşlarımıza kurban kesim ve temizlik konusunda yardımcı olduk. Temizliğe bayramın üçüncü gününde başladık ve bugün tamamen bitirdik. Alanımızı bin torba ile kireçleme yaparak çıkan gübreleri parme istasyonuna belediye araçlarıyla yönledirdik. Sosyal mesafe kurallarına uyarak kesimimizi yaptık. Kireçleme ve ilaçlama çalışması bayram boyunca devam etti" dedi.