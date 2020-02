İstanbul bahçelievler hamsi festivali'nde 3 ton balık tüketildi

? BAHÇELİEVLER'de ilk kez Hamsi Festivali düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı festivalde 3 ton hamsi tüketildi. Renkli görüntülerin sahnelendiği festivalde Karadeniz yemeklerinin yanı sıra Karadeniz'e ait şarkılar ve oyunlar sahnelendi. Bahçelievler Belediyesi, ilk kez Hamsi Festivali düzenledi. 3 ton hamsinin tüketildiği festivalde hamsili pasta, hamsili pide gibi 18 çeşit hamsili yemek sergilendi. Karadeniz şarkılarının da seslendirilirken horon ekibi de vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Hamsi yeme yarışmasının da düzenlendiği festivalde sanatçı Ekin Uzunlar'da sahne aldı. Bahçelievler Kamu Binaları Meydanı'nda düzenlenen festivale AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, TBMM İdari Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı.'BUGÜN BAHÇELİEVLER'DE BİRLİK VAR'Festivalde Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, vatandaşlara balık ekmek dağıttı. Düzenlenen festival dolayısıyla birlik ve beraberlik gösterildiğini belirten Başkan Bahadır, 'Bugün Bahçelievler'de çok güzel bir gün var. Çok güzel bir mutluluk var. Bugün Bahçelievler'de ilk defa Hamsi Festivali yapıldı. Yaklaşık üç ton balık dağıttık. Sahnemizi görüyorsunuz, Bahçelievler Meydanı'nı görüyorsunuz. Şimdi de sanatçımız Ekin Uzunlar sahneye çıktı. Bugün Bahçelievler'de birlik var, İstanbul'da birlik var, Türkiye'de birlik var. Karadeniziyle, Doğu Anadolusuyla, Güneydoğu Anadolusuyla, Egesiyle, Akdeniziyle, Orta Anadolusuyla, Trakyalısıyla Bahçelievler'de birliği gösteriyoruz. Gelen, katılan herkese çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.'BÖYLE ETKİNLİKLER HER ZAMAN YAPILMALI'Festivale kızıyla birlikte katılan İmdat Coşkun, Hamsi Festivali gibi etkinliklerin her zaman düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Coşkun, 'Bahçelievler Belediyesi'ne festivali düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Böyle etkinliklerin olmasını her zaman bekliyorum. Çok iyi oldu. Hamsi Festivali'ni çok beğendik. Kızım da balığı çok seviyor o yüzden bugün buraya geldik' dedi.'HAMSİYİ ÇOK ÖZLEMİŞTİK'Aydın Göze, Bahçelievler'de daha önce böyle etkinliklerin düzenlenmediğini belirtti. Festivali oldukça beğendiğini ifade eden Göze, 'Çok güzel bir etkinlik. Bahçelievler'de yapılmayan ilk şeylerden bir tanesi Hamsi Festivali. Festivale katıldığım için çok memnunum' dedi. Festivalde balık ekmek alan Temel Selimoğlu, 'Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a teşekkür ederim. Böyle etkinliklerin devamını istiyoruz. Her zaman yapılmalı böyle etkinlikler. Hamsiyi özlemiştim, çok da severim. Şimdi eşimle birlikte yiyeceğiz' şeklinde konuştu.