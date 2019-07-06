06.07.2019 23:25
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İSTANBUL -BAHÇEŞEHİR'DE ANIZ YANGINI
Kaynak: DHA
Güncel
Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından sonra Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken hareket!
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